Судебные приставы в Дубне взыскали с неплательщика почти миллион рублей, продав его автомобиль

вторник, 27 февраля 2024 | 18:06 638 Regions
Дубненец задолжал крупную сумму сразу по двум исполнительным производствам: 250 тысяч рублей – неуплата алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, 705 тысяч – возмещение морального вреда, причиненного преступлением.

Приставы всячески пытались достучаться до гражданина. Они применили штрафную санкцию в виде исполнительного сбора, арестовали его счета, запретили регистрационные действия с имуществом и выезд за границу, но это не помогло.

Тогда мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ. Он его отбыл, но погашать долг всё равно не стал. После этого возбудили уже уголовное дело по ст. 157 УК РФ – суд приговорил неплательщика к исправительным работам. Мужчина отработал, но платить по обязательствам не спешил.

В какой-то момент терпение сотрудников ФССП лопнуло. В итоге автомобиль должника арестовали и направили на принудительную реализацию. Вырученные денежные средства полностью погасили задолженность по обоим исполнительным производствам.

Дубна  ФССП  авто
12.02.2024 | 22:53    503
По факту пожара легкового автомобиля на улице Энтузиастов в Дубне проводится следствие
Утром 5 февраля 2024 года в 03:54, в Дубненском пожарно-спасательном гарнизоне был получен сигнал о возгорании автомобиля на придомовой парковке по адресу: г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 3, возле 3-го подъезда.
Оперативная съемка
05.02.2024 | 12:59    608
Ночью в Дубне на Большой Волге сгорела автомашина
05 февраля в 03:54 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании легковой автомашины по адресу: город Дубна, улица Энтузиастов, дом 3.
12.02.2024 | 18:44    452
Понедельник оказался богат на дорожно-транспортные происшествия в Дубне
"Понедельник - день тяжелый". Вот и 12 февраля в течение дня (по факту на 19:00) в Дубне зафиксировано четыре ДТП.