Судебные приставы в Дубне взыскали с неплательщика почти миллион рублей, продав его автомобиль

Приставы всячески пытались достучаться до гражданина. Они применили штрафную санкцию в виде исполнительного сбора, арестовали его счета, запретили регистрационные действия с имуществом и выезд за границу, но это не помогло.

Тогда мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ. Он его отбыл, но погашать долг всё равно не стал. После этого возбудили уже уголовное дело по ст. 157 УК РФ – суд приговорил неплательщика к исправительным работам. Мужчина отработал, но платить по обязательствам не спешил.

В какой-то момент терпение сотрудников ФССП лопнуло. В итоге автомобиль должника арестовали и направили на принудительную реализацию. Вырученные денежные средства полностью погасили задолженность по обоим исполнительным производствам.