Студент Университета "Дубна" - победитель первенства России по боевому самбо

суббота, 17 февраля 2024 | 14:24 563 Университет "Дубна"
Студент 1-го курса Института системного анализа и управления Университета "Дубна" Михаил Спориш стал победителем первенства России по боевому самбо среди юношей и юниоров, проходившем в Казани.

Он стал лучшим в категории свыше 98 кг, выполнив норматив Мастера спорта.

Вот что он рассказал о соревнованиях:

Подготовка к первенству началась сразу после Нового года, первая тренировка прошла уже 3 января. В Казани мне понравилось. Это красивый, но очень холодный город, и в момент нашего пребывания температура опускалась до - 29 °C. Весной планируется учебно-тренировочный сбор в Сочи со Сборной России, так что моя цель – успевать по учебе и ехать туда».

Теперь впереди у Михаила – серьезная подготовка и участие в мировом первенстве.

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