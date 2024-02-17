Студент Университета "Дубна" - победитель первенства России по боевому самбо

Он стал лучшим в категории свыше 98 кг, выполнив норматив Мастера спорта.

Вот что он рассказал о соревнованиях:

Подготовка к первенству началась сразу после Нового года, первая тренировка прошла уже 3 января. В Казани мне понравилось. Это красивый, но очень холодный город, и в момент нашего пребывания температура опускалась до - 29 °C. Весной планируется учебно-тренировочный сбор в Сочи со Сборной России, так что моя цель – успевать по учебе и ехать туда».

Теперь впереди у Михаила – серьезная подготовка и участие в мировом первенстве.