Сретенский бал с участием талдомчан и дубненцев впервые прошел в Талдоме

Участников Первого Сретенского бала в Талдоме приветствовали: заместитель Главы Талдомского городского округа Юрий Николаевич Воробьев, начальник Управления образования округа Наталия Николаевна Малышева, настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Илия Шугаев.
Солистка ЦДК г. Талдома Наталья Едакина исполнила песню «Верни мне музыку» и романс «В лунном сиянье…». Хореографический ансамбль ТЦДК (руководитель Евгения Катышева) представил две хореографические зарисовки.
Сретенский бал проходил в формате бал - мастер-класс. Танцмейстер, педагог исторических бальных танцев частной школы «Полис-Лицея», руководитель семейного клуба «РЕВЕРАНС» г. Дубны Елена Сергеевна Демичева объяснила и показала какие движения нужно делать в каждом танце.
На протяжении двух часов участники бала станцевали 10 танцев: полонез, вальс Дружбы, Зимний вальс (испанский), полька-тройка, Московская кадриль, Шапелуаз, Краковяк-заинька, хороводы французские, официальный бранль и Вирджиния рил. В перерывах между танцами были проведены три бальные игры, викторина и показан мастер-класс «Веер - оружие без слов».