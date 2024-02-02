Сретенский бал с участием талдомчан и дубненцев впервые прошел в Талдоме

Сретенский бал проходил в формате бал - мастер-класс. Танцмейстер, педагог исторических бальных танцев частной школы «Полис-Лицея», руководитель семейного клуба «РЕВЕРАНС» г. Дубны Елена Сергеевна Демичева объяснила и показала какие движения нужно делать в каждом танце.

На протяжении двух часов участники бала станцевали 10 танцев: полонез, вальс Дружбы, Зимний вальс (испанский), полька-тройка, Московская кадриль, Шапелуаз, Краковяк-заинька, хороводы французские, официальный бранль и Вирджиния рил. В перерывах между танцами были проведены три бальные игры, викторина и показан мастер-класс «Веер - оружие без слов».