"Россети" оптимизировали схему электроснабжения наукограда Дубна

понедельник, 05 февраля 2024 | 16:12 445 ТАСС
Проект позволил замкнуть в кольцо магистральные подстанции 220 кВ "Ярцево", "Темпы", "Дмитров" и "Радуга". Благодаря этому на севере Подмосковья минимизированы риски отключений около 600 тыс. потребителей в случае технологических нарушений на одном из питающих центров.

В частности, завершилась реконструкция подстанции 220 кВ "Дмитров" и линии электропередачи 220 кВ "Ярцево - Радуга", от которой построены заходы на этот питающий центр. Стоимость работ превысила 3 млрд рублей.

Протяженность заходов ЛЭП составила 16 км. В ходе работ энергетики установили 80 опор, защищенных от коррозии методом горячего цинкования, проложили около 88 км провода и волоконно-оптическую линию связи, построили переходной пункт.

На подстанции "Дмитров" произведена реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ. Специалисты заменили устаревшее коммутационное оборудование на современное, смонтировали две дополнительные ячейки для присоединения созданных заходов ЛЭП. Также было построено здание нового релейного зала, смонтировано и введено в работу оборудование отечественного производства.

Подмосковье  электроэнергия
Читать в
Оставить отзыв в
 
16.01.2024 | 16:03    881
Китайцы создали маленькую ядерную батарейку
Пекинская компания Betavolt 8 января заявила, что создала маленькую ядерную батарейку, - размером с монету.
21.01.2024 | 15:39    546
В январе скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении
Соответственно 22, 24, 26, 29, 31 января назначены компенсационные автобусы.
16.01.2024 | 18:03    528
Энергетики заменят трансформаторы четырех подстанций в Дубне
В рамках реализации программы повышения надежности электроснабжения, специалисты «Мособлэнерго» в наступившем году заменят трансформаторы четырех подстанций в Дубне.