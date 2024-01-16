"Россети" оптимизировали схему электроснабжения наукограда Дубна

В частности, завершилась реконструкция подстанции 220 кВ "Дмитров" и линии электропередачи 220 кВ "Ярцево - Радуга", от которой построены заходы на этот питающий центр. Стоимость работ превысила 3 млрд рублей.

Протяженность заходов ЛЭП составила 16 км. В ходе работ энергетики установили 80 опор, защищенных от коррозии методом горячего цинкования, проложили около 88 км провода и волоконно-оптическую линию связи, построили переходной пункт.

На подстанции "Дмитров" произведена реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ. Специалисты заменили устаревшее коммутационное оборудование на современное, смонтировали две дополнительные ячейки для присоединения созданных заходов ЛЭП. Также было построено здание нового релейного зала, смонтировано и введено в работу оборудование отечественного производства.