Результаты лыжного марафона "Николов Перевоз РЕКА 2024" в Дубне

суббота, 03 февраля 2024 | 21:51 510 sports.ru
3 февраля 2024 года в Дубне вновь прошел лыжный марафон «Николов Перевоз».

Старт проводится с 1995 года – уже почти 30 лет. Основал гонку президент серии Russialoppet дубненец Георгий Кадыков-Орбелиани, вдохновившись марафоном Engadin, который проходит в Швейцарии по льду озера Санкт-Мориц. Название марафона «Николов Перевоз» связано с историческим названием местности, где проводится старт, - выше по течению реки Дубна с XVI века находится одноименный храм.

Участники лыжной гонки в Дубне пробежали 25 и 50 км, также состоялись лыжные забеги-спутники на дистанциях 5 и 10 км.

На гонке наметилось настоящее противостояние между любительской марафонской командой Prolabsport (Екатеринбург) и клубом лыжников МГУ (Москва). Команда МГУ, за которую бежал абсолютный победитель марафона Андрей Алипкин, победила Prolabsport с Раулем Шакирзяновым с разрывом в 4 минуты.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Андрей Алипкин – 2:04:56,5
  2. Рауль Шакирзянов – 2:08:40,1
  3. Дмитрий Клюквин – 2:09:49,3

50 км, женщины

  1. Анастасия Шуткина – 2:21:08,4
  2. Анастасия Пашуто – 2:22:07,9
  3. Валерия Гундарцова – 2:25:32,2

25 км, мужчины

  1. Арсений Парфенов – 1:11:09,2
  2. Алексей Барышников – 1:11,51,1
  3. Владимир Костюхин – 1:13:40,8

25 км, женщины

  1. Мария Кузнецова – 1:20:27,0
  2. Анастасия Фомцова – 1:20:59,1
  3. Елена Тараненко – 1:25:38,4

10 км, мужчины 

  1. Константин Мясников – 36:30,9
  2. Иван Козлов – 38:42,5
  3. Алексей Садофьев – 38:47,4

10 км, женщины 

  1. Елизавета Харитонова – 35:15,2
  2. Ольга Пахомова – 36:37,0
  3. Алена Маслова – 40:17,4

5 км, мужчины 

  1. Глеб Каримов – 22:56,8
  2. Максим Смирнов – 24:08,9
  3. Кирилл Разинков – 40:28,2

5 км, женщины 

  1. Анастасия Бочкова – 16:06,2
  2. Дарья Рябова – 18:17,5
  3. Глафира Чернова – 20:10,2

    Результаты всех участников можно найти на сайте O-Time

    Дубна  соревнования  спорт
    Читать в
    Оставить отзыв в
     
    20.01.2024 | 15:54    438
    Дубненский легкоатлет взял "серебро" на Первенстве Центрального федерального округа
    Воспитанник спортивной школы «Дубна» Артём Чернобылов занял 2 место на Первенстве Центрального федерального округа по легкой атлетике среди юношей до 16 лет.
    15.01.2024 | 16:00    517
    Клуб «Моржи Дубна» стал бронзовым призёром Кубка Дружбы по зимнему плаванию
    В Переславле-Залесском 13-14 января прошли соревнования 2-го Этапа Всероссийского фестиваля зимнего плавания «Кубок дружбы», в котором приняли участие команды из России и Беларуси.
    08.01.2024 | 22:48    652
    Дубненские спортсмены завоевал "золото" на Первенстве Московской области по легкой атлетике
    Воспитанники спортивной школы «Дубна» Артём Чернобылов и Юрий Бычков одержали победу на Первенстве Московской области по легкой атлетике среди старших юношей (до 18 лет).