Результаты лыжного марафона "Николов Перевоз РЕКА 2024" в Дубне

Старт проводится с 1995 года – уже почти 30 лет. Основал гонку президент серии Russialoppet дубненец Георгий Кадыков-Орбелиани, вдохновившись марафоном Engadin, который проходит в Швейцарии по льду озера Санкт-Мориц. Название марафона «Николов Перевоз» связано с историческим названием местности, где проводится старт, - выше по течению реки Дубна с XVI века находится одноименный храм.

Участники лыжной гонки в Дубне пробежали 25 и 50 км, также состоялись лыжные забеги-спутники на дистанциях 5 и 10 км.

На гонке наметилось настоящее противостояние между любительской марафонской командой Prolabsport (Екатеринбург) и клубом лыжников МГУ (Москва). Команда МГУ, за которую бежал абсолютный победитель марафона Андрей Алипкин, победила Prolabsport с Раулем Шакирзяновым с разрывом в 4 минуты.