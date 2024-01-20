Результаты лыжного марафона "Николов Перевоз РЕКА 2024" в Дубне

Старт проводится с 1995 года – уже почти 30 лет. Основал гонку президент серии Russialoppet дубненец Георгий Кадыков-Орбелиани, вдохновившись марафоном Engadin, который проходит в Швейцарии по льду озера Санкт-Мориц. Название марафона «Николов Перевоз» связано с историческим названием местности, где проводится старт, - выше по течению реки Дубна с XVI века находится одноименный храм.
Участники лыжной гонки в Дубне пробежали 25 и 50 км, также состоялись лыжные забеги-спутники на дистанциях 5 и 10 км.
На гонке наметилось настоящее противостояние между любительской марафонской командой Prolabsport (Екатеринбург) и клубом лыжников МГУ (Москва). Команда МГУ, за которую бежал абсолютный победитель марафона Андрей Алипкин, победила Prolabsport с Раулем Шакирзяновым с разрывом в 4 минуты.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
- Андрей Алипкин – 2:04:56,5
- Рауль Шакирзянов – 2:08:40,1
- Дмитрий Клюквин – 2:09:49,3
50 км, женщины
- Анастасия Шуткина – 2:21:08,4
- Анастасия Пашуто – 2:22:07,9
- Валерия Гундарцова – 2:25:32,2
25 км, мужчины
- Арсений Парфенов – 1:11:09,2
- Алексей Барышников – 1:11,51,1
- Владимир Костюхин – 1:13:40,8
25 км, женщины
- Мария Кузнецова – 1:20:27,0
- Анастасия Фомцова – 1:20:59,1
- Елена Тараненко – 1:25:38,4
10 км, мужчины
- Константин Мясников – 36:30,9
- Иван Козлов – 38:42,5
- Алексей Садофьев – 38:47,4
10 км, женщины
- Елизавета Харитонова – 35:15,2
- Ольга Пахомова – 36:37,0
- Алена Маслова – 40:17,4
5 км, мужчины
- Глеб Каримов – 22:56,8
- Максим Смирнов – 24:08,9
- Кирилл Разинков – 40:28,2
5 км, женщины
- Анастасия Бочкова – 16:06,2
- Дарья Рябова – 18:17,5
- Глафира Чернова – 20:10,2
Результаты всех участников можно найти на сайте O-Time