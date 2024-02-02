Резидент ОЭЗ «Дубна» успешно прошел проверку Росздравнадзора

вторник, 06 февраля 2024 | 13:12 406 ОЭЗ "Дубна"
Резидент ОЭЗ "Дубна" компания «Гранат Био Тех», специализирующаяся на разработке и производстве современных вакуумных систем для взятия биоматериала, успешно прошла инспектирование Росздравнадзора.

В ходе проверки, проведенной представителями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, было установлено, что производство «Гранат Био Тех» соответствует международным стандартам качества и безопасности.

"Сертификат, выданный федеральным ведомством, официально подтвердил – наше предприятие отвечает всем нормативным требованиям и обеспечивает высокое качество и безопасность выпускаемой медицинской продукции, - отметил генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов. - Сегодня на нашем заводе полного цикла выпускаются вакуумные пробирки для взятия крови, двусторонние иглы с камерой визуализации, держатели и вакуумные пробирки для сбора мочи. Кроме современных вакуумных систем для взятия биоматериала, мы также готовы производить продукцию под заказ".

Напомним, что на данный момент в проект, реализуемый на территории особой экономической зоны, компания инвестировала свыше 2,7 млрд рублей. На высокотехнологичном предприятии, оснащенном современным оборудованием, создано 134 рабочих места. Качественная медицинская продукция резидента поставляется в крупнейшие лаборатории страны.

«Гранат Био Тех» не останавливается на достигнутом. Резидент ОЭЗ «Дубна» продолжает развивать самые передовые технологии, разрабатывать новые инновационные решения, расширять свое присутствие на международных рынках и наращивать поставки. В планах компании в 2024 году выпустить свыше 210 миллионов вакуумных пробирок.

ОЭЗ Дубна
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