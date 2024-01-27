Представители ОЭЗ «Дубна» побывали с визитом в двух ОЭЗ - «Алабуга» и «Иннополис»

пятница, 02 февраля 2024 | 15:09 502 ОЭЗ "Дубна"
Цель поездки - обмен опытом развития инновационных территорий, работы с действующими резидентами и привлечения высокотехнологичных инвесторов, а также создания центров подготовки персонала.

Заместители генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инновациям и стратегическому развитию - Виктория Халимендик и по инвестициям - Егор Круглов побывали с ознакомительным визитом сразу в двух особых экономических зонах, расположенных в Республике Татарстан.

«Алабуга» не единожды становилась первой в Национальном рейтинге зон производственного типа в нашей стране и позиционирует себя, как лучшая в Европе. «Иннополис» также входит в тройку лидеров среди технико-внедренческих зон. Так что руководителям подмосковной площадки было что «взять на заметку».

Напоминаем, в этом году подмосковная ОЭЗ «Дубна» будет принимать у себя второй Международный форум особых экономических зон, который проводится под эгидой Минэкономразвития России и АКИТ.

ОЭЗ Дубна  визит  сотрудничество
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