Погиб филин Флако – нью-йоркская знаменитость, хорошо известный посетителям Центрального парка

«Любимая сова Нью-Йорка» – называли Флако в СМИ. Он появился в зоопарке на Манхэттене в 2010 году, а в феврале 2023 года сбежал, когда неизвестный проделал дыру в его вольере.

Попытки поймать птицу обернулись неудачей, после чего сотрудники зоопарка ограничились лишь регулярным наблюдением за ее состоянием. Филин со временем обосновался на деревьях в Центральном парке и стал местной знаменитостью. Он питался крысами и мелкими птичками, иногда прилетал ко зданиям, находящимся вдоль парка, и заглядывал в окна, подсматривая за людьми.

Жители Нью-Йорка опечалены смертью Флако, но единодушно отмечают, что филин хотя бы год прожил вольной птицей, и это, вероятно, того стоило.