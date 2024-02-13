Погиб филин Флако – нью-йоркская знаменитость, хорошо известный посетителям Центрального парка

вторник, 27 февраля 2024 | 09:14 656
Как сообщает организация Wild Bird Fund, птица столкнулась со зданием в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд.

«Любимая сова Нью-Йорка» – называли Флако в СМИ. Он появился в зоопарке на Манхэттене в 2010 году, а в феврале 2023 года сбежал, когда неизвестный проделал дыру в его вольере.

Попытки поймать птицу обернулись неудачей, после чего сотрудники зоопарка ограничились лишь регулярным наблюдением за ее состоянием. Филин со временем обосновался на деревьях в Центральном парке и стал местной знаменитостью. Он питался крысами и мелкими птичками, иногда прилетал ко зданиям, находящимся вдоль парка, и заглядывал в окна, подсматривая за людьми.

Жители Нью-Йорка опечалены смертью Флако, но единодушно отмечают, что филин хотя бы год прожил вольной птицей, и это, вероятно, того стоило.

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