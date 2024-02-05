По факту пожара легкового автомобиля на улице Энтузиастов в Дубне проводится следствие

понедельник, 12 февраля 2024 | 22:53 441
Утром 5 февраля 2024 года в 03:54, в Дубненском пожарно-спасательном гарнизоне был получен сигнал о возгорании автомобиля на придомовой парковке по адресу: г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 3, возле 3-го подъезда.

На место происшествия незамедлительно выехали подразделения ПСЧ-74 и дознаватель ОНД и ПР. По прибытии к месту вызова в 03:56, пожарные обнаружили, что огонь охватил салон легкового автомобиля Nissan X-Trail. К счастью, пострадавших нет.

Пожар был успешно ликвидирован уже в 04:01, но автомобиль сгорел без возможности восстановления.

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Предварительная причина возгорания – поджог. По данному факту проводится проверка, материалы которой направлены в ОМВД России по г.о. Дубна. Полицией задержано подозреваемое лицо, ведется расследование с возможным возбуждением уголовного дела.

Дубна  авто  пожар
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