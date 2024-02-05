По факту пожара легкового автомобиля на улице Энтузиастов в Дубне проводится следствие

На место происшествия незамедлительно выехали подразделения ПСЧ-74 и дознаватель ОНД и ПР. По прибытии к месту вызова в 03:56, пожарные обнаружили, что огонь охватил салон легкового автомобиля Nissan X-Trail. К счастью, пострадавших нет.

Пожар был успешно ликвидирован уже в 04:01, но автомобиль сгорел без возможности восстановления.