Отдых в теплых краях начался для жителя Конаково с потери 60 тыс рублей

Потерпевший пояснил, что на одном из сайтов от незнакомого мужчины, представившегося сотрудником гостиницы, поступило предложение о помощи в бронировании места в выбранном отеле. Мужчина согласился и перевел мошеннику сумму в размере 60 тысяч рублей через платежную систему сайта на счет неустановленного банка. Когда мужчина не получил подтверждающих бронь документов, а злоумышленник перестал выходить на связь, потерпевший понял, что его обманули.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Личность злоумышленника устанавливается.