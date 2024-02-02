Отдых в теплых краях начался для жителя Конаково с потери 60 тыс рублей

вторник, 13 февраля 2024 | 09:12 397 УМВД России по Тверской области
В дежурную часть ОМВД России «Конаковский» с заявлением обратился 41-летний местный житель. Мужчина пояснил, что хотел забронировать место в гостинице на юге России, но стал жертвой мошенников и лишился 60 000 рублей.

Потерпевший пояснил, что на одном из сайтов от незнакомого мужчины, представившегося сотрудником гостиницы, поступило предложение о помощи в бронировании места в выбранном отеле. Мужчина согласился и перевел мошеннику сумму в размере 60 тысяч рублей через платежную систему сайта на счет неустановленного банка. Когда мужчина не получил подтверждающих бронь документов, а злоумышленник перестал выходить на связь, потерпевший понял, что его обманули.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Личность злоумышленника устанавливается.

Конаково  мошенничество
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