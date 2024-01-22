Онколог Дубненской больницы дала рекомендации по профилактике рака

Онкология не молодеет. Есть тенденция к тому, что опухоли сейчас диагностируются на более ранних стадиях и в более раннем возрасте, но это связано с современными методами обследований: качество и доступность диагностики именно в онкологии выросла.

Молодые люди сейчас не стали больше болеть онкологией, а более тщательно следят за своим здоровьем, что позволяет выявить рак на более ранних стадиях. Самыми распространенными видами онкологии у мужчин на сегодняшний день являются рак легкого, рак предстательной железы и рак кожи (не включая меланому). У женщин — рак молочной железы, рак кожи и рак шейки матки. Распространенными у обоих полов все ещё считаются рак желудка или ободочной кишки.

Каждое заболевание уникально и индивидуально, но общие факторы риска — неправильное питание, курение, малоподвижный образ жизни, мало овощей в рационе и много мяса, особенно красного, много жира.

Опасность также представляют ионизирующее и ультрафиолетовое излучения. Могут вызывать онкологию и некоторые типы инфекционных заболеваний, например, вирус папилломы человека (ВПЧ). Главный способ предотвратить рак — смена образа жизни. Необходимо отказаться от вредных привычек, сделать выбор в пользу правильного питания. И следить за своим здоровьем: проходить скрининги и диспансеризацию.

Женщинам для ранней диагностики рака необходимо раз в год посещать гинеколога, сдавать мазки на цитологию, после сорока лет делать маммографию. Мужчинам обязательно нужно сдавать анализ простатического специфического антигена. Всем необходимо раз в год делать флюорографию, сдавать анализ кала на скрытую кровь и при необходимости делать углубленную гастроскопию.