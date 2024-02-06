Около часа дубненец регулировал движение на трассе из-за сбитого лося

Александр Проценко, который работает заместителем руководителя в дубненской ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас», возвращаясь домой из рабочей поездки, заметил на обочине дороги мертвое животное.
Остановился, вызвал сотрудников ГАИ и подавал сигналы проезжающим водителям, чтобы не произошло ещё одно ДТП. Ведь молодой лось примерно полутора лет весил около четверти тонны и такое препятствие может стать причиной серьезных повреждений автомобиля, если произойдет новое столкновение.
До прибытия специалистов Александр также осмотрел обнаружившиеся на месте ДТП обломки машины, которая, возможно, и сбила животное. На подфарнике увидел маркировку - Nissan.
Прибывшие сотрудники ГАИ сразу проверили, нет ли в случившемся вины браконьеров. Возможно, животное было ими ранено и в стрессовой ситуации выбежало на дорогу. Но пулевых отверстий у лося не нашли. Александр Проценко - опытный охотник, ведет свой канал на YouTube. Он предположил, что детёныш шёл за матерью - она перебежала трассу, а лосенок не успел.
Водителю, который сбил животное, грозит штраф от 80 тысяч рублей. А за то, что скрылся с места ДТП, ещё и лишение прав, и административный арест. Если его найдут, конечно, ведь часто такие нарушители остаются безнаказанными.