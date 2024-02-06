Около часа дубненец регулировал движение на трассе из-за сбитого лося

Александр Проценко, который работает заместителем руководителя в дубненской ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас», возвращаясь домой из рабочей поездки, заметил на обочине дороги мертвое животное.

Остановился, вызвал сотрудников ГАИ и подавал сигналы проезжающим водителям, чтобы не произошло ещё одно ДТП. Ведь молодой лось примерно полутора лет весил около четверти тонны и такое препятствие может стать причиной серьезных повреждений автомобиля, если произойдет новое столкновение.

До прибытия специалистов Александр также осмотрел обнаружившиеся на месте ДТП обломки машины, которая, возможно, и сбила животное. На подфарнике увидел маркировку - Nissan.