ОЭЗ «Дубна» в День предпринимательства на выставке-форуме «Россия» продемонстрировала свои достижения

В павильоне № 75 свои достижения за последние годы демонстрируют регионы страны. В ряду самых заметных – интерактивный стенд Московской области, выполненный с применением самых современных технологий.
При посещении стенда первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову об успехах и перспективах развития ОЭЗ «Дубна» рассказала заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В рамках Дня предпринимательства выставки-форума «Россия» особым успехом участников пользуются специальные очки, с помощью которых можно совершить 3D-экскурсию по территории подмосковной ОЭЗ «Дубна». И таких желающих ближе познакомиться с ее инженерной и деловой инфраструктурой, предприятиями высокотехнологичных компаний-резидентов очень много.
На стенде подмосковной бизнес-площадки также представлено немало других активностей, непосредственное участие в которых принимают резиденты особой экономической зоны.
В качестве памятных подарков для беспроигрышной лотереи компания «Биофармлаб» демонстрирует парфюмерно-косметическую продукцию, «Полекс Бьюти» - профессиональную косметику для волос собственной торговой марки TEFIA, а специалисты «Арома Хоум» проводят мастер-класс по изготовлению аромадиффузоров для дома. Особенно ценно, что основу продукции резидентов составляют отечественные инновационные компоненты и натуральное сырье.