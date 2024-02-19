ОЭЗ «Дубна» в День предпринимательства на выставке-форуме «Россия» продемонстрировала свои достижения

На стенде подмосковной бизнес-площадки также представлено немало других активностей, непосредственное участие в которых принимают резиденты особой экономической зоны.

В качестве памятных подарков для беспроигрышной лотереи компания «Биофармлаб» демонстрирует парфюмерно-косметическую продукцию, «Полекс Бьюти» - профессиональную косметику для волос собственной торговой марки TEFIA, а специалисты «Арома Хоум» проводят мастер-класс по изготовлению аромадиффузоров для дома. Особенно ценно, что основу продукции резидентов составляют отечественные инновационные компоненты и натуральное сырье.