Объявлен конкурс на проведение капремонта в детском центре допобразования «Дружба» в Дубне

понедельник, 26 февраля 2024 | 20:06 610 ЕАСУЗ
Исполнитель определится 15 марта.

Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта, появилось в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В рамках проведения закупки в 2024 году будет осуществлен ремонт 2 648,0 м³ помещений. Начальная стоимость работ - 79 632 390 рублей.

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