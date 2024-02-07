Объединенный институт вошел в российский IT-консорциум

вторник, 06 февраля 2024 | 12:40 453 ОИЯИ
5 февраля состоялось подписание соглашения о создании консорциума для IT-обеспечения исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс».

Торжественная церемония в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» прошла при участии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Вместе с директором ОИЯИ Григорием Трубниковым, подписи на документе поставили президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян.

Консорциум призван решить задачу объединения инфраструктуры и компетенций в сфере IT-технологий на территории России с целью обеспечить функционирование и развитие национальной сети исследовательских установок класса «мегасайенс» и достижения прорывных научных результатов.

Кроме этого, консорциум станет базовой вычислительной инфраструктурой для Национальной базы генетической̆ информации и биоресурсных центров как ключевого элемента инфраструктуры генетических исследований.

«Базой для разработки собственных прорывных решений могут и должны стать установки класса «мегасайенс». С их помощью собираются уникальные научные данные, их обработка требует больших вычислительных мощностей. Возможности консорциума, который мы создаем, позволят к концу этого десятилетия обеспечить передачу сотен петабайт данных в год. Консорциум будет использовать Национальную исследовательскую компьютерную сеть, к ней уже подключено более 80 % научных организаций России, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

«Благодаря ГРИД-инфраструктуре и мегасайенс-проекту NICA, созданным в Объединенном институте государствами-членами при значительном вкладе Российской Федерации, десятки стран мира готовы работать и проводить исследования именно на территории России. Созданный сегодня консорциум – более чем 30-летние наработки ОИЯИ в области распределенных ГРИД-вычислений как для ЦЕРН, так и для многих европейских и мировых проектов, консолидированные с вычислительными ресурсами Курчатовского института и ряда институтов РАН в рамках Национальной исследовательской компьютерной сети России с сильными технологиями и наработками Института системного программирования в области анализа программных средств. Любой современный научный эксперимент требует в первую очередь компьютинга. Я уверен, что наш консорциум будет расширяться», — сказал Григорий Трубников.

Михаил Ковальчук отметил важность развития опережающих компьютерных технологий, способных эффективно работать с технологиями искусственного интеллекта. Эти технологии требуют огромных затрат энергии, и здесь решением может стать, например, разрабатываемый в НИЦ КИ нейроморфный компьютер, потребляющий в 1000 раз меньше энергии. Созданный консорциум может стать важной базой для быстрого достижения таких прорывных результатов.

«Сегодня мы создали качественно новую вещь», — подчеркнул Михаил Ковальчук. По его словам, такая инфо-коммуникационная сеть обеспечит взаимодействие ученых в России, а в перспективе – и в странах СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС. «Новая область прорывных исследований во всем мире связана с генетикой, которая наряду с мегасайенс сегодня – крупнейший потребитель IT-ресурсов», — отметил Михаил Ковальчук.

Он также подчеркнул важность развития опережающих компьютерных технологий, способных эффективно работать с технологиями искусственного интеллекта.

Комментируя создание консорциума, Арутюн Аветисян сказал: «Моя мечта, чтобы мы не просто на проценты, а на порядки увеличили производительность труда наших ученых, программистов, психологов, генетиков для ускоренного внедрения новых технологий».

В завершение церемонии Дмитрий Чернышенко назвал подписанное соглашение достойным мероприятием в рамках проведения Десятилетия науки и технологий, проводимом в России в 2022–2031 годах.

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