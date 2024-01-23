Объединенный институт принял участие в крупной профильной российской конференции в МИФИ

понедельник, 12 февраля 2024 | 14:02 328 ОИЯИ
6-8 февраля проходила ежегодная Научно-практическая конференция «Физико-технические и интеллектуальные системы».

Вместе с Объединенным институтом ядерных исследований в мероприятии приняли участие более 20 ведущих научных организаций и промышленных предприятий Российской Федерации. Около 200 специалистов, молодых ученых, аспирантов и студентов стали участниками трехдневной Научно-практической конференции ФТИС на площадке НИЯУ Московский инженерно-физический институт.

На секционных заседаниях конференции были представлены более 60 докладов, посвященных актуальным проблемам разработки информационно-измерительных и управляющих систем, разработки систем радиационной безопасности, метрологического обеспечения ядерно-физической аппаратуры, электрофизических установок для генерации потоков нейтронов и заряженных частиц, ионизирующих излучений.

В этом году Научно-практическая конференция ФТИС проводилась в третий раз.

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