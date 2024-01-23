О концепции программы развития ИСАУ Университета "Дубна"

вторник, 06 февраля 2024 | 13:30 413 Университет "Дубна"
На очередном заседании Ученого совета Университета «Дубна» основным был вопрос о программе развития Института системного анализа и управления.

ИСАУ отводится ключевая роль в создании цифрового университета. Это разработка цифрового двойника вуза, введение внутреннего электронного документооборота, создание разнообразных университетских цифровых сервисов.

В развитии самого крупного учебного подразделения Университета прослеживается системный подход к обучению кадров для цифровой экономики. При формировании программ подготовки специалистов в области информационных технологий особое внимание уделяется междисциплинарности. В числе приоритетных направлений работы ИСАУ — олимпиадное движение, работа со школьниками.

В ходе обсуждения концепции развития Института системного анализа и управления особое внимание уделили поиску эффективных путей реализации научных проектов. В ИСАУ научные исследования ведутся по четырем основным направлениям. Это геоинформатика в управлении сложными системами, цифровые платформы и аналитика больших данных, объяснительный искусственный интеллект, моделирование хозяйственных процессов для нужд цифровой экономики.

Также на заседании ученого совета были представлены образовательные программы в магистратуре ИСАУ: «бизнес-аналитика и интеллектуальный анализ данных» и «цифровые двойники в пространственно-распределенных системах».

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