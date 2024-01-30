Новый терапевт в поликлинике Дубненской больницы

В 2022 г. он окончил «Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» по специальности «Лечебное дело». Поддержку в работе молодому специалисту оказывают старшие коллеги, активно делясь своими знаниями и опытом. При трудоустройстве врач оформил одну из предложенных мед соцподдержки – «Компенсация аренды жилья».

В прошлом году в Дубненскую больницу было привлечено 65 врачей разных специальностей и 88 специалистов среднего звена. Большинство из них воспользовались различными мерами соцподдержки, в обеспечении жильем для медиков активно помогает и администрация города.