НеГоголь: Как поссорился Михаил Афанасьевич с Вахтангом Константиновичем

суббота, 10 февраля 2024 | 09:08 278
Депутаты Киевского городского совета переименовали улицу, названную в честь родившегося в Киеве знаменитого русского писателя Михаила Булгакова, дав ей новое название — в честь грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.

По словам заместителя мэра украинской столицы, секретаря горсовета Владимира Бондаренко, данное решение было принято в рамках национальной кампании по дерусификации. Заммэра Киева утверждает, что в столице Украины не должно остаться никаких названий, связанных с Россией и «ее советским и имперским прошлым».

В конце жизни Вахтанг Кикабидзе неоднократно выступал с антироссийскими лозунгами и поддерживал Украину после госпереворота в 2014 году.

Z  Украина
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