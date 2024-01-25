суббота, 10 февраля 2024 | 09:08 278
Депутаты Киевского городского совета переименовали улицу, названную в честь родившегося в Киеве знаменитого русского писателя Михаила Булгакова, дав ей новое название — в честь грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.
По словам заместителя мэра украинской столицы, секретаря горсовета Владимира Бондаренко, данное решение было принято в рамках национальной кампании по дерусификации. Заммэра Киева утверждает, что в столице Украины не должно остаться никаких названий, связанных с Россией и «ее советским и имперским прошлым».
В конце жизни Вахтанг Кикабидзе неоднократно выступал с антироссийскими лозунгами и поддерживал Украину после госпереворота в 2014 году.