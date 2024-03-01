На Кубе с участием Объединенного института стартовала международная школа для молодых ученых

25 — 28 февраля в городе Варадеро, Республика Куба, проходит Международная школа по ядерным методам и прикладным исследованиям в области экологии, материаловедения и наук о жизни (NUMAR-2024), организованная Объединенным институтом ядерных исследований и Национальным агентством атомной энергетики и передовых технологий (AENTA).
В рамках программы мероприятия молодые ученые из стран Латинской Америки вместе со своими профессорами и научными руководителями прослушают лекции ведущих ученых ОИЯИ, а также научных организаций Кубы и Мексики.
Программа школы NUMAR-2024 содержит лекционный блок, посвященный следующим тематикам:
- Науки о жизни
- Экология
- Материаловедение
В работе школы принимают участие свыше 30 студентов и молодых ученых из Доминиканской Республики, Коста-Рики, Кубы и Мексики. Многие молодые ученые участвуют в школе вместе со своими профессорами или научными руководителями. С их участием на мероприятии запланировано проведение дискуссии в формате круглого стола с учеными из ОИЯИ и научных организаций Кубы и Мексики.