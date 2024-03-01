На Кубе с участием Объединенного института стартовала международная школа для молодых ученых

В работе школы принимают участие свыше 30 студентов и молодых ученых из Доминиканской Республики, Коста-Рики, Кубы и Мексики. Многие молодые ученые участвуют в школе вместе со своими профессорами или научными руководителями. С их участием на мероприятии запланировано проведение дискуссии в формате круглого стола с учеными из ОИЯИ и научных организаций Кубы и Мексики.