На Кубе с участием Объединенного института стартовала международная школа для молодых ученых

понедельник, 26 февраля 2024 | 16:53 612 ОИЯИ
25 — 28 февраля в городе Варадеро, Республика Куба, проходит Международная школа по ядерным методам и прикладным исследованиям в области экологии, материаловедения и наук о жизни (NUMAR-2024), организованная Объединенным институтом ядерных исследований и Национальным агентством атомной энергетики и передовых технологий (AENTA).

В рамках программы мероприятия молодые ученые из стран Латинской Америки вместе со своими профессорами и научными руководителями прослушают лекции ведущих ученых ОИЯИ, а также научных организаций Кубы и Мексики.

Программа школы NUMAR-2024 содержит лекционный блок, посвященный следующим тематикам:

  • Науки о жизни
  • Экология
  • Материаловедение

В работе школы принимают участие свыше 30 студентов и молодых ученых из Доминиканской Республики, Коста-Рики, Кубы и Мексики. Многие молодые ученые участвуют в школе вместе со своими профессорами или научными руководителями. С их участием на мероприятии запланировано проведение дискуссии в формате круглого стола с учеными из ОИЯИ и научных организаций Кубы и Мексики.

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