На календаре Блохинки в феврале 2024 года

вторник, 06 февраля 2024 | 21:00 445
На странице февраля календаря Универсальной библиотеки ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева за 2024 год — коллаж архивной и современной фотографий улицы Сахарова в Дубне, портрет А.Д. Сахарова и его цитата: «Ученый прежде всего – человек. И поэтому мораль, нравственные ценности важней всего – и в личной и в общественной жизни, и в научной работе».

Улица Сахарова до 1990 года была улицей 50-летия ВЛКСМ, а до 1968 года, когда вместо бараков ее застроили «болгарскими домами», носила название Рабочая. Помимо жилых домов, двух детских садов и цехов Опытного производства ОИЯИ, на улице находились здание НИИ «Атолл» и бурливший жизнью "Дом быта", набитый мастерскими, ателье и прочими заведениями сферы бытовых услуг. Движение было двусторонним (это видно по дорожным знакам на фото).

На улице Сахарова находится одна из важных достопримечательностей Дубны - выложенная красным кирпичом на торце жилого дома надпись «Атом не солдат атом рабочий» (именно так, без знаков препинания), парафраз знаменитой цитаты И.В. Курчатова «Пусть атом будет рабочим, а не солдатом».

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