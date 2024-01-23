На календаре Блохинки в феврале 2024 года

Улица Сахарова до 1990 года была улицей 50-летия ВЛКСМ, а до 1968 года, когда вместо бараков ее застроили «болгарскими домами», носила название Рабочая. Помимо жилых домов, двух детских садов и цехов Опытного производства ОИЯИ, на улице находились здание НИИ «Атолл» и бурливший жизнью "Дом быта", набитый мастерскими, ателье и прочими заведениями сферы бытовых услуг. Движение было двусторонним (это видно по дорожным знакам на фото).

На улице Сахарова находится одна из важных достопримечательностей Дубны - выложенная красным кирпичом на торце жилого дома надпись «Атом не солдат атом рабочий» (именно так, без знаков препинания), парафраз знаменитой цитаты И.В. Курчатова «Пусть атом будет рабочим, а не солдатом».