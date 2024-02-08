Международный день женщин и девочек в науке

воскресенье, 11 февраля 2024 | 15:07 173 ОИЯИ
11 февраля 2024 года мир в девятый раз отмечает Международный день женщин и девочек в науке, учрежденный по инициативе ООН.

Объединенный институт ядерных исследований поддерживает это начинание, полагая, что более широкое вовлечение женщин позволит дать новый импульс развитию науки, техники и инноваций.

Международный день женщин и девочек в науке учрежден Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 2015 году с целью обеспечить достижение полноправного участия женщин всех возрастов в развитии науки, техники и инноваций. Мировое профессиональное сообщество озабочено тем, что среди исследователей всего 30% женщин. Праздник помогает отметить вклад женщин-ученых в развитие науки и технологий и заинтересовать исследованиями еще большее количество женщин.

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