11 февраля 2024 года мир в девятый раз отмечает Международный день женщин и девочек в науке, учрежденный по инициативе ООН.
Объединенный институт ядерных исследований поддерживает это начинание, полагая, что более широкое вовлечение женщин позволит дать новый импульс развитию науки, техники и инноваций.
Международный день женщин и девочек в науке учрежден Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 2015 году с целью обеспечить достижение полноправного участия женщин всех возрастов в развитии науки, техники и инноваций. Мировое профессиональное сообщество озабочено тем, что среди исследователей всего 30% женщин. Праздник помогает отметить вклад женщин-ученых в развитие науки и технологий и заинтересовать исследованиями еще большее количество женщин.