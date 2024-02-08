Международный день женщин и девочек в науке учрежден Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 2015 году с целью обеспечить достижение полноправного участия женщин всех возрастов в развитии науки, техники и инноваций. Мировое профессиональное сообщество озабочено тем, что среди исследователей всего 30% женщин. Праздник помогает отметить вклад женщин-ученых в развитие науки и технологий и заинтересовать исследованиями еще большее количество женщин.