МегаФон подключил к 4G правобережную площадку ОЭЗ «Дубна»

четверг, 01 февраля 2024 | 14:53 154 ОЭЗ "Дубна"
На территории правобережной площадки ОЭЗ «Дубна» по инициативе ее управляющей компании оператором МегаФон запущена в эксплуатацию современная базовая станция мобильной связи.

Ранее на правобережной площадке ОЭЗ практически отсутствовал мобильный интернет четвертого поколения (4G). Теперь установленное телеком-оборудование поддерживает современные диапазоны LTE-1800 и LTE-2600, обладающие высокой скоростью и хорошей проникающей способностью сотового сигнала через плотную застройку.

Благодаря установке нового оборудования, на всей правобережной территории ОЭЗ площадью 92 га работает технология VoLTE. Она позволяет сохранять качество и высокую четкость голоса во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах. Также с его помощью резиденты могут адаптировать под нужды бизнеса различные умные устройства: от кондиционеров и освещения до специального оборудования и систем безопасности, что делает помещения ОЭЗ намного более удобными и современными.

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