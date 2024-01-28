Лобовое столкновение двух иномарок под Кимрами

пятница, 02 февраля 2024 | 18:27 481 Госавтоинспекция города Кимры
02 февраля в 09:40 у дома №13 в деревне Поповка Кимрского округа 53-летний водитель, управляя автомобилем Honda, не учел дорожные и метеорологические условия, не обеспечил постоянного контроля за движением ТС, в результате чего выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz под управлением 74-летнего водителя.

В результате ДТП травмы получили оба водителя и 73-летняя женщина-пассажир автомобиля Daewoo Matiz, которая госпитализирована в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ». Оба водителя от госпитализации отказались.

Кимры  ДТП
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