Лобовое столкновение двух иномарок под Кимрами

26 января в 15:45 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Радищева – Шевченко города Кимры, 59-летняя дама, управляя автомобилем Toyota Auris, двигаясь по второстепенной дороге, не выполнила требование уступить дорогу автомобилю Toyota...

26 января в 15:45 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Радищева – Шевченко города Кимры, 59-летняя дама, управляя автомобилем Toyota Auris, двигаясь по второстепенной дороге, не выполнила требование уступить дорогу автомобилю Toyota...

31 января около 08:00 у дома № 71/36 на улице Урицкого в Кимрах 41-летняя дама-водитель а/м Suzuki CX4 не учла необходимую безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля LADA Granta под управлением 48-летнего водителя, в результате чего совершила...

31 января около 08:00 у дома № 71/36 на улице Урицкого в Кимрах 41-летняя дама-водитель а/м Suzuki CX4 не учла необходимую безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля LADA Granta под управлением 48-летнего водителя, в результате чего совершила...

14.01.2024 | 17:24

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