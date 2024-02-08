Компания из Дубны зарегистрировала медизделие для экстренной остановки кровотечений

понедельник, 12 февраля 2024 | 16:09 357 ОЭЗ "Дубна"
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эверс» (входит в ГК «Эверс груп Рус») получила регистрационное удостоверение от Росздравнадзора на индивидуальный перевязочный пакет - медицинское изделие собственной разработки для остановки кровотечений в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

Индивидуальный перевязочный пакет представляет собой комбинированное изделие: это стерильный бинт-компресс (эластичный бандаж с впитывающей подушкой), сочетающий в себе функции давящей повязки и жгута.

Благодаря своим компактным размерам, он помещается в армейскую аптечку или подсумок любого размера. Такой ИПП может использоваться и накладываться самим пострадавшим одной рукой и подходит для остановки кровотечений при травме на любой части тела, а длительный срок его хранения обеспечивает вакуумная герметичная упаковка.

Компания приступила к производству нового медицинского продукта и планирует выпускать в год порядка 600 тысяч единиц ИПП.

"Индивидуальный перевязочный пакет собственной разработки компании является универсальным средством для перевязки абдоминальных ран, ран конечностей и головы, - рассказала генеральный директор ГК «Эверс груп Рус» Алиса Бородина. -  Стерильное медицинское изделие предназначено для быстрой остановки артериальных и венозных кровотечений в полевых условиях на этапе оказания доврачебной помощи для того, чтобы оперативно устранить потерю крови и угрожающие жизни человека последствия ранений. Выпускаться ИПП будет в 12 различных вариантах исполнения".

Резидент ОЭЗ «Дубна» и член Медико-технического кластера Московской области компания «Эверс» разрабатывает и производит инновационные медицинские изделия с уникальными характеристиками. В портфеле производителя - ранозаживляющее средство на основе хитозана для местного лечения ран любой сложности, противоожоговые ранозаживляющие и кровоостанавливающие гидрогелевые средства, салфетки медицинские для профилактики геморроя, пленка липкая операционная антимикробная стерильная с повидон-йодом, средства для профилактики и лечения пролежней.

Важно отметить, что компания «Эверс» успешно прошла аудит и получила сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ ISO 13485-2017. В проект, реализуемый на территории ОЭЗ «Дубна», компания инвестировала свыше 390 млн рублей в строительство производственной площадки и оснащение современного автоматизированного предприятия, а также в создание новых рабочих мест.

ОЭЗ Дубна  медицина  производство
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