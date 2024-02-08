Компания из Дубны зарегистрировала медизделие для экстренной остановки кровотечений

Индивидуальный перевязочный пакет представляет собой комбинированное изделие: это стерильный бинт-компресс (эластичный бандаж с впитывающей подушкой), сочетающий в себе функции давящей повязки и жгута.

Благодаря своим компактным размерам, он помещается в армейскую аптечку или подсумок любого размера. Такой ИПП может использоваться и накладываться самим пострадавшим одной рукой и подходит для остановки кровотечений при травме на любой части тела, а длительный срок его хранения обеспечивает вакуумная герметичная упаковка.

Компания приступила к производству нового медицинского продукта и планирует выпускать в год порядка 600 тысяч единиц ИПП.