Компания из Дубны - в ТОП-200 работодателей России 2023 года

В группе с численностью персонала до 1 000 человек резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» (в составе ГК «Рус Биофарм») вошла в ТОП-200 Рейтинга работодателей России.

В ежегодном рейтинге работодателей, который составляет портал HeadHunter, приняли участие свыше 2 тысяч российских компаний, среди которых эксперты отобрали в шорт-лист 1 497 работодателя. Среди них – 81 компания работает и оказывает услуги в сфере фармацевтики и медицины. Эти работодатели оказались представлены во всех четырех категориях рейтинга - крупнейшие, крупные, средние и небольшие компании.

Одной из самых многочисленных групп рейтинга стала категория для средних работодателей с численностью персонала до 1 тыс. человек. В ее шорт-лист включено 479 компаний, из них 25 – представители фармацевтики и медицины. В эту же категорию вошла и биофармацевтическая компания полного цикла «ПСК Фарма».