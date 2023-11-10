Компания из Дубны - в ТОП-200 работодателей России 2023 года

четверг, 01 февраля 2024 | 14:17 204 ОЭЗ "Дубна"
31 января один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире HeadHunter представил итоги рейтинга работодателей 2023 года.

В группе с численностью персонала до 1 000 человек резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» (в составе ГК «Рус Биофарм») вошла в ТОП-200 Рейтинга работодателей России.

В ежегодном рейтинге работодателей, который составляет портал HeadHunter, приняли участие свыше 2 тысяч российских компаний, среди которых эксперты отобрали в шорт-лист 1 497 работодателя. Среди них – 81 компания работает и оказывает услуги в сфере фармацевтики и медицины. Эти работодатели оказались представлены во всех четырех категориях рейтинга - крупнейшие, крупные, средние и небольшие компании.

Одной из самых многочисленных групп рейтинга стала категория для средних работодателей с численностью персонала до 1 тыс. человек. В ее шорт-лист включено 479 компаний, из них 25 – представители фармацевтики и медицины. В эту же категорию вошла и биофармацевтическая компания полного цикла «ПСК Фарма».

Фармацевтическая компания из Дубны вошла в число лучших работодателей России в 2023 году

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Фармацевтическая компания из Дубны вошла в число лучших работодателей России в 2023 году
9 ноября РБК представил рейтинг работодателей, в котором приняли участие 166 компаний. По итогам оценки экспертов, из крупнейших российских компаний только три фармпроизводства продемонстрировали достойные результаты. Среди них - «ПСК Фарма».

Предприятие впервые принимало участие в рейтинге работодателей и сразу же вошло в ТОП-200 по России, подтвердив статус привлекательного и открытого работодателя, успешно развивающего HR-процессы и имидж компании.

Это уже вторая независимая оценка компании в качестве работодателя – ранее эксперты РБК включили «ПСК Фарма» в одну из трех групп лучших работодателей 2023 года по таким показателям, как сотрудники и условия труда, социальная ответственность, деловая репутация компании и мнения сотрудников.

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