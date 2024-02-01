Компания из Дубны - в ТОП-20 медиарейтинга фармкомпаний

Согласно представленным данным, серьезных изменений в рейтинге по сравнению с результатами I полугодия 2023 года не произошло. Так, биофармацевтическая компания полного цикла «ПСК Фарма» (в составе группы компаний «Рус Биофарм») - резидент ОЭЗ "Дубна" - осталась в ТОП-5 по охвату аудитории и увеличила на 98% охват аудитории по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заняла 4-е место.

Предприятие сохранило свои позиции в ТОП-20 лидеров и по таким показателям, как индекс заметности – 13-е место (+87% к итогам 2022 г.) и количество упоминаний в СМИ – 17-е место. При этом, в прошлом году у компании зафиксировано минимальное число упоминаний с негативным окрасом среди других участников рейтинга.