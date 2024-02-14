Компания из Дубны представляет на международной выставке первую в России систему для ухода за контактными линзами

понедельник, 19 февраля 2024 | 20:41 279 ОЭЗ "Дубна"
С 20 по 22 февраля в Крокус Экспо пройдет Московская международная оптическая выставка (MIOF).

Ведущее отраслевое мероприятие дважды в год объединяет на своей площадке дистрибьюторов мировых оптических брендов с представителями оптовой и розничной торговли. Компания «Окей Вижен Технологии», резидент ОЭЗ "Дубна", не упускает возможность продемонстрировать на крупнейшей международной экспозиции свою продукцию.

В этот раз специалистам и экспертам в сфере офтальмологии будет представлена новая разработка – пероксидная система для ухода за всеми типами контактных линз OKVision®️ ONE STEP+. Это первая отечественная пероксидная система, разработанная в Российской Федерации. К ее производству после получения регистрационного удостоверения резидент ОЭЗ приступил в октябре прошлого года и планирует в месяц выпускать порядка 200 тысяч единиц медицинской продукции. Приятным бонусом для посетителей MIOF станет анонс и других новинок - широкого ассортимента растворов для линз.

Кроме новых разработок, на стенде резидента ОЭЗ посетители выставки познакомятся с уже известной продукцией компании. Это линзы для контроля миопии OKVision®️ Prima Bio Bi-focal в ежедневном и ежемесячном исполнении, цветные линзы OKVision®️ Fusion, которые производятся с применением уникальной технологии нанесения краски между слоями линзы, что позволяет исключить любые возможные негативные реакции глаза на соприкосновение с краской. Также будут представлены другие продукты бренда – сферические, торические и линзы разного срока замены с большим выбором параметров.

Помимо стандартной медицинской продукции, «Окей Вижен Технологии» продемонстрирует наборы для специалистов, которые используются на приемах для точного подбора контактных линз. Такие наборы дают возможность специалисту и пациенту примерить линзы и подобрать максимально комфортное решение для каждого, даже при использовании готовых контактных линз (без применения индивидуального производства средств контактной коррекции). На стенде будут представлены бифокальные, торические, мультифокальные и другие наборы.

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