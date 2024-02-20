Команда из Дубны стала лучшей на Чемпионате и первенство Московской области по чир спорту

суббота, 17 февраля 2024 | 17:22 553 ELECTRA
Чемпионат и первенство Московской области по чир спорту состоялись 12 февраля в спорткомплексе «Подмосковье» в Щёлкове.

По итогам выступлений лучшим спортивным клубом из 26 представленных на турнире стал клуб «Электра» из Дубны. Дубненские спортсмены завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Второе место заняла команда «Арион» из Химок, а бронзовую награду завоевала звенигородская команда «Шторм».

Всего в соревнованиях принимали участие более 850 спортсменов, выступления оценивались в четырёх возрастных номинациях (участники обоего пола 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет, спортсмены 2008 года рождения и старше), а также в командном зачёте. Судьи отсмотрели около 200 выступлений.

Cпортсмены из Дубны подтвердили и повысили свои спортивные разряды, а также прошли отбор на Чемпионат и Первенство России, которые пройдут в мае в Москве.

Дубна  спорт  соревнования
20.02.2024 | 21:54    15
Дубненские атлеты блестяще выступили на Первенстве Московской области по легкой атлетике
На Первенстве Московской области по легкой атлетике в возрастной группе до 16 лет воспитанники спортивной школы «Дубна» привезли домой много достойных наград.
13.02.2024 | 14:49    397
Дубненские самбисты блестяще выступили на Первенстве ЦФО
9-10 февраля в Можайске прошло Первенство ЦФО по боевому самбо среди юношей 14-16 и 16-18 лет.
03.02.2024 | 21:51    619
Результаты лыжного марафона "Николов Перевоз РЕКА 2024" в Дубне
3 февраля 2024 года в Дубне вновь прошел лыжный марафон «Николов Перевоз».