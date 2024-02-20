Команда из Дубны стала лучшей на Чемпионате и первенство Московской области по чир спорту

Всего в соревнованиях принимали участие более 850 спортсменов, выступления оценивались в четырёх возрастных номинациях (участники обоего пола 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет, спортсмены 2008 года рождения и старше), а также в командном зачёте. Судьи отсмотрели около 200 выступлений.

Cпортсмены из Дубны подтвердили и повысили свои спортивные разряды, а также прошли отбор на Чемпионат и Первенство России, которые пройдут в мае в Москве.