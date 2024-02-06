Кимрский психоневрологический интернат накопил на счету 420 тыс рублей средств "мертвых душ"

Установлено, что на депозитном счете учреждения имелись денежные средства умерших граждан, находившихся на стационарном лечении, которые по истечении установленного законом срока стали выморочным имуществом и должны быть обращены в собственность Российской Федерации.

В этой связи прокуратура направила в суд 5 исковых заявлений о признании этого имущества выморочным и обращении его в собственность государства.

Суд удовлетворил исковые заявления и вынес решение об обращении в собственность Российской Федерации имущества на сумму более 420 тыс. рублей.