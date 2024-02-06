Кафедра лингвистики Университета «Дубна» продолжает знакомить студентов с культурой стран изучаемого языка посредством посещения выставок и театров в Москве.

Поездка началась с экскурсии на английском языке выставки «Найти Бэнкси» на ВДНХ. Английский художник Бэнкси – одни из самых загадочных и противоречивых современных художников, который получил международное признание благодаря своему отличительному стилю сатирического стрит-арта и граффити, поднимающих злободневные темы современного общества.

Затем в театре им. Ермоловой студенты имели возможность посмотреть спектакль «Над пропастью во ржи» по одноименному роману Сэлинджера. Роман является классикой американской литературы и входит в список 100 лучших англоязычных романов. Студенты остались под большим впечатлением.

Это одна из самых увлекательных поездок за последнее время! Выставка и спектакль были яркими и насыщенными, день пролетел незаметно и оставил неизгладимое впечатление! С нетерпением жду новых и новых поездок с еще более познавательным времяпрепровождением» – делится своими впечатлениями Елизавета Ланцева.

Загадочная выставка Бэнкси стала для нас маленьким квестом. И, что самое приятное, он был на английском! Погружение 100%, прекрасный опыт», - Светлана Мартиросян.