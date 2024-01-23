Инженерно-физический институт Университета "Дубна" отмечает пятилетие

пятница, 02 февраля 2024 | 17:43 489 Университет "Дубна"
Первым директором ИФИ был назначен к. ф.-м. н. Евгений Давыдов. Сейчас институтом руководит к. т. н., выпускница Университета Оксана Пискунова.

Силами Института ежегодно устраиваются профильные конференции по нейтронным исследованиям конденсированных сред, фундаментальной физике и альтернативной энергетике. А еще уже три года ИФИ является соисполнителем совместного с ОИЯИ федерального гранта «Новые технологии создания элементов и систем экспериментальных станций источников синхротронного излучения и нейтронов».

Инженерно-физический институт гордится своими студентами, которые ежегодно побеждают в конкурсах и олимпиадах, а также становятся получателями стипендий Президента и Правительства РФ, именных стипендий и премий ОИЯИ.

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