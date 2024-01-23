Инженерно-физический институт Университета "Дубна" отмечает пятилетие

Первым директором ИФИ был назначен к. ф.-м. н. Евгений Давыдов. Сейчас институтом руководит к. т. н., выпускница Университета Оксана Пискунова.
Силами Института ежегодно устраиваются профильные конференции по нейтронным исследованиям конденсированных сред, фундаментальной физике и альтернативной энергетике. А еще уже три года ИФИ является соисполнителем совместного с ОИЯИ федерального гранта «Новые технологии создания элементов и систем экспериментальных станций источников синхротронного излучения и нейтронов».