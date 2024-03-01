Инженер из Дубны на льготных условиях купил квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

вторник, 27 февраля 2024 | 18:26 631 Минжилполитики Подмосковья
Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Константин Тимошенко, окончив Томский политехнический университет, переехал в Дубну и устроился в Объединенный институт ядерных исследований. Он признается, что специальность выбрал с детства.

«Я вырос в научном городке. Большинство взрослых, у кого я мог чему-то научиться, были военными или учеными. Так что мое увлечение ядерными реакторами неудивительно», — говорит он.

Константин работает в Дубне уже 5 лет. За это время успел жениться. Жилищная программа региона «Социальная ипотека» помогла молодой семье решить квартирный вопрос.

«Несколько моих знакомых получили сертификаты. Я решил последовать их примеру, подал документы и получил одобрение. Мы взяли «двушку» на вторичном рынке в 9-этажке. Квартира — полностью черновой вариант. Сейчас ставим сантехнику, полностью меняем всю электрику», — рассказывает Константин.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

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