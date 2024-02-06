Институт САУ Университета "Дубна" начинает сотрудничество с IT-компанией Blaze Analytics

пятница, 09 февраля 2024 | 15:13 330 Университет "Дубна"
Для обсуждения возможных вариантов и планов сотрудничества была проведена встреча с соучредителем компании Евгением Куриловичем.

Евгений - выпускник Института системного анализа и управления (ИСАУ) 2003 года и, успешно работая на острие современных технологий, обратился в родной ВУЗ с предложением об организации площадки для подготовки кадров в таких ключевых аспектах, как Business Intelligence (BI), визуализация, извлечение, загрузка, хранение и обработка данных. На встрече обсуждались перспективы совместных проектов, проведение учебных курсов, а также организация мастер-классов, практик и стажировок студентов в компании.

Это сотрудничество является частью более широкой миссии ИСАУ по поддержке и развитию высокотехнологичного образования в стране. В партнерстве с Blaze Analytics, ИСАУ не только обогатит учебные программы, но и предоставит студентам доступ к передовым технологиям и методикам в области аналитики данных.

Это партнерство открывает новые возможности для студентов: они смогут принять участие в реальных проектах, применить полученные в университете знания на практике, получить навыки, которые необходимы для успешной карьеры в области анализа данных, а участие в проектах с Blaze Analytics в портфолио станет дополнительным конкурентным преимуществом.

Университет Дубна  сотрудничество  IT
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