«Фабрика эльфов» - ботоферма, занимающаяся антикремлевской пропагандой - прекращает работу

суббота, 10 февраля 2024 | 09:00 309 Андрей Захаров
Антикремлевская ботоферма «Легион эльфов», которая в СМИ получила название «Фабрика эльфов», будет закрыта по внутренним причинам.

Об этом со ссылкой на два источника сообщил журналист Андрей Захаров. Эту же информацию подтвердил Егор Куроптев — директор Центра стратегических коммуникаций фонда Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»), который и создал «Фабрику эльфов». Последним месяцем работы фабрики станет февраль 2024 года.

На «фабрику» попросту не хватает денег. Большая часть «ботофермы» будет остановлена, так как новых ресурсов продолжить эту работу в том же виде нет. Это связывают с общим трендом снижения интереса к повестке.

  • В ноябре 2023 года либертарианское издание Svtv выпустило материал, в котором утверждалось, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, владеет собственной сетью проплаченных комментаторов, занимающихся распространением антикремлевской пропаганды в Интернете. По данным издания, ботоферма функционирует уже два года, у нее есть сеть офисов в Вильнюсе и Тбилиси, где работают около 200 сотрудников. Издание также утверждало, что финансированием сети фейковых аккаунтов занимается фонд «Свободная Россия». Руководство ФБК любые связи с ботофермой отвергло.

  • Позже фонд «Свободная Россия» подтвердил, что создал проект «Легион эльфов» в ответ на боевые действия на Украине.

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