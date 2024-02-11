«Фабрика эльфов» - ботоферма, занимающаяся антикремлевской пропагандой - прекращает работу

Об этом со ссылкой на два источника сообщил журналист Андрей Захаров. Эту же информацию подтвердил Егор Куроптев — директор Центра стратегических коммуникаций фонда Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»), который и создал «Фабрику эльфов». Последним месяцем работы фабрики станет февраль 2024 года.

На «фабрику» попросту не хватает денег. Большая часть «ботофермы» будет остановлена, так как новых ресурсов продолжить эту работу в том же виде нет. Это связывают с общим трендом снижения интереса к повестке.