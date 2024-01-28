Есть жертвы: В деревне Федоровское рядом с Дубной сгорел дом

На место пожара направлены отделения пожарно-спасательных частей №15, 29, ДПК «Дмитрова Гора», оперативная группа Конаковского ПСГ, сотрудники УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области, ИПЛ - всего 26 человек и 9 единиц техники.

02 февраля в 00:15 объявлена локализация пожара. В 06:17 объявлена полная ликвидация пожара. На месте пожара найдены сильно обгоревшие останки двух человек.

UPD: По информации СУ СК РФ по Тверской области, тела принадлежат пожилым мужчине и женщине.