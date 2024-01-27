Электромотоцикл: как подобрать для себя

Мощный и маневренный, электромотоцикл считается оптимальным решением для выезда на природу, передвижения в черте города или длительных путешествий. Ежегодно на рынке появляются новые модели, которые различаются между собой функционалом, стоимостью, эксплуатационными характеристиками.

Достоинства электробайков

К основным относят:

Бюджетное обслуживание

Экологичность

Простоту управления

Относительную бесшумность

Срок эксплуатации двигателя в несколько раз выше, чем у бензинового аналога

Небольшая себестоимость

Правила выбора электрического байка

Электромотоцикл цена на сайте указана, - это современный, экологичный, экономичный аналог устройства, которое ездит на бензине. Но как выбрать такую технику, которая прослужит долго, порадует своей маневренностью и подойдет именно для ваших целей? Разбираемся вместе…

Определение бюджета

Какую сумму вы сможете потратить на покупку? Цены на такую технику начинаются от 300 000 и доходят до миллиона рублей. Все зависит от комплектации, марки, модели. В бюджет заложите расходы на страхование и регулярное обслуживание.

Мощность двигателя

Это один из ключевых параметров, по которому подбирается подходящий вариант. Мощность напрямую влияет на скорость, а также динамичность электромотоцикла. Правильно определив такой параметр, вы подберете оптимальный вариант по стилю, предназначению. Мощность двигателя отражается на скорости мотоцикла и возможности подняться по склону.

Для поездок по городу выбирайте транспорт, у которого небольшая мощность. Устройства считаются оптимальным вариантом для совершения маневров в городе.

Для езды по бездорожью, кроссовых поездок подходят модели, наделенные высокой мощностью и адаптированные под неровности, ямы.

В каких целях будет использоваться?

Возможно, вы будете пользоваться мотоциклом ежедневно, чтобы добираться на нем на работу или для редких выездов на природу. Определившись с целями покупки, вы сузите количество вариантов.

Вид аккумулятора

Какой вариант выберете вы: стационарный или съемный? Последний удобен тем, что его можно снять с мотоцикла и зарядить. Однако такой вариант дорогой и много весит. Стационарные аккумуляторы обойдутся дешевле, их вес меньше.

Емкость батареи

На этот параметр влияет запас хода. Необходимо выбирать такое устройство, ориентируясь на дальность, регулярность поездок. Так выяснится, в течение какого времени вы можете передвигаться, не заряжая батарею повторно.

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