Электромобили появились уже в начале XX века

Бензомобили начала XX века были вонючими, плевались маслом и автовладельца всегда можно было опознать по черным от масла и железа рукам, кожаной одежде в пятнах масла и по торчащему из всех карманов разнообразному инструменту.
Да что там говорить: владение автомобилем подразумевало изрядные технические познания, потому как тогдашний карбюратор настраивать и чистить приходилось в лучшем случае еженедельно. А уж чистка и выставление зазора на свечах, - и вовсе...
А с другой стороны - чистые, бесшумные электромобили, как этот вот Columbia Mark 68 Victoria из 1912 года, - всего две педальки, никакого масла и копоти!
Ну да, запас хода миль в 20-30 (можно проехать и 40, но последние 10 миль - за два часа), после чего надо на всю ночь припечатать любимую ласточку к розетке. А вот скататься в модный магазин, или нанести парочку визитов к интеллигентным, прогрессивным людям вечером - вполне достаточно.
И все бы ничего, но скорость прогресса бензомобилей благодаря стараниям нефтяных королей была весьма велика, в то время, как технологии аккумуляторов более полувека буксовали на месте.