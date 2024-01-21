Электромобили появились уже в начале XX века

понедельник, 12 февраля 2024 | 09:29 102
Почему же не стали развивать эту технологию?

Бензомобили начала XX века были вонючими, плевались маслом и автовладельца всегда можно было опознать по черным от масла и железа рукам, кожаной одежде в пятнах масла и по торчащему из всех карманов разнообразному инструменту.

Да что там говорить: владение автомобилем подразумевало изрядные технические познания, потому как тогдашний карбюратор настраивать и чистить приходилось в лучшем случае еженедельно. А уж чистка и выставление зазора на свечах, - и вовсе...

А с другой стороны - чистые, бесшумные электромобили, как этот вот Columbia Mark 68 Victoria из 1912 года, - всего две педальки, никакого масла и копоти!

Ну да, запас хода миль в 20-30 (можно проехать и 40, но последние 10 миль - за два часа), после чего надо на всю ночь припечатать любимую ласточку к розетке. А вот скататься в модный магазин, или нанести парочку визитов к интеллигентным, прогрессивным людям вечером - вполне достаточно.

И все бы ничего, но скорость прогресса бензомобилей благодаря стараниям нефтяных королей была весьма велика, в то время, как технологии аккумуляторов более полувека буксовали на месте.

Так что электромобили сначала вытеснили в специфические ниши (складские погрузчики etc), а где-то с середины 30-х годов XX века и вовсе почти нивелировали.

авто  электроэнергия  история
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