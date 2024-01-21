Электромобили появились уже в начале XX века

Бензомобили начала XX века были вонючими, плевались маслом и автовладельца всегда можно было опознать по черным от масла и железа рукам, кожаной одежде в пятнах масла и по торчащему из всех карманов разнообразному инструменту.

Да что там говорить: владение автомобилем подразумевало изрядные технические познания, потому как тогдашний карбюратор настраивать и чистить приходилось в лучшем случае еженедельно. А уж чистка и выставление зазора на свечах, - и вовсе...

А с другой стороны - чистые, бесшумные электромобили, как этот вот Columbia Mark 68 Victoria из 1912 года, - всего две педальки, никакого масла и копоти!