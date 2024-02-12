Дубненский завод "ТЕНЗОР" представит свою продукцию на выставке Securika Moscow

Крупнейшая в России и странах СНГ отраслевая выставка пройдет 16-18 апреля в МВЦ «Крокус Экспо».

На выставочной площадке в Москве будут представлены системы обратной связи, которыми занимается ООО «Союзатомприбор» в Санкт-Петербурге, источники бесперебойного питания, на которых специализируется ООО «Алгоритм» (Москва). Эти предприятия входят в Группу компаний «ТЕНЗОР».

"Мы впервые участвуем в выставке Securika Moscow. Наши технические эксперты покажут современные системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой (АУП ТРВ), систему автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения «ЛИДЕР», шкафы автоматики, управления и коммутации (ШАУК). Мы продемонстрируем оборудование и новое программное обеспечение ScadaTX для организации автоматизированного рабочего места оператора противопожарной защиты и автоматизированных систем управления. Приглашаем на наш стенд – расскажем обо всех новинках! До встречи в МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 3, зал 15)", – сказал директор ООО «Торговый дом «ТЕНЗОР» Вадим Русский.

ПАО «ТЕНЗОР» – базовое предприятие Группы компаний «ТЕНЗОР». Решение о создании приборного завода в подмосковной Дубне было принято в 1968 году. С 2023 года ПАО «ТЕНЗОР» входит в Перечень системообразующих организаций Московской области и Российской Федерации.

Предприятие располагает необходимой конструкторской и производственной базой. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.