Дубненские врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

После проведённого обследования врачи выявили у него разрыв пищевода. Причины разрыва пищевода могут быть самые разные – переедание, плохо пережеванная пища, нарушение прохождения пищи, усиления давления в просвете пищевода. Как правило, такое состояние грозит летальным исходом.

В экстренном порядке пациенту была выполнена операция, в ходе которой мы выполнили дренирование средостения и плевральной полости для устранения гноя. В желудок была установлена гастростома – трубка для кормления в послеоперационном периоде. Состояние больного осложнялось развитием сепсиса и гнойным медиастенитом – воспалением органов средостения, а также синдромом дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. После операции пациент был переведён в реанимационное отделение, где проводилась интенсивная терапия», - рассказал хирург Дубненской больницы Игорь Решетников.

На лечении в больнице мужчина провел полтора месяца, сейчас ему удалены все дренажи. На данный момент чувствует себя хорошо, самостоятельно принимает пищу и уже выписан домой на амбулаторное лечение.