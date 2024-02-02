Дубненские врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

понедельник, 26 февраля 2024 | 17:55 616 Дубненская больница
В Дубненскую больницу бригадой скорой помощи был доставлен 73-летний мужчина с жалобами на загрудинную боль и рвоту.

После проведённого обследования врачи выявили у него разрыв пищевода. Причины разрыва пищевода могут быть самые разные – переедание, плохо пережеванная пища, нарушение прохождения пищи, усиления давления в просвете пищевода. Как правило, такое состояние грозит летальным исходом.

В экстренном порядке пациенту была выполнена операция, в ходе которой мы выполнили дренирование средостения и плевральной полости для устранения гноя. В желудок была установлена гастростома – трубка для кормления в послеоперационном периоде. Состояние больного осложнялось развитием сепсиса и гнойным медиастенитом – воспалением органов средостения, а также синдромом дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. После операции пациент был переведён в реанимационное отделение, где проводилась интенсивная терапия», - рассказал хирург Дубненской больницы Игорь Решетников.

На лечении в больнице мужчина провел полтора месяца, сейчас ему удалены все дренажи. На данный момент чувствует себя хорошо, самостоятельно принимает пищу и уже выписан домой на амбулаторное лечение.

Дубненская больница основное многопрофильное учреждение на территории города, в ее составе специализированные отделения, где круглосуточно оказывается экстренная и плановая медицинская помощь взрослым и детям. У нас работают высококвалифицированные специалисты, имеется современное диагностическое оборудование, 7 операционных оснащенных всем необходимым для проведения хирургического лечения», - рассказал главный врач Игорь Давронов.

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