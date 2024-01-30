Дубненские спасатели успели эвакуировать в больницу замерзающего на морозе

пятница, 09 февраля 2024 | 16:04 343 Мособлпожспас
Сегодня, 9 февраля, работники дубненского поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли человека, едва не погибшего на морозе.

Случай произошёл на берегу Иваньковского водохранилища в округе Дубна. Утром спасатель, направляющийся в расположение своего подразделения, заметил в районе дамбы лежащего на снегу мужчину с признаками переохлаждения. Он был легко одет - в трикотажную кофту. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться, бредил и работник противопожарно-спасательной службы вызвал на помощь коллег.

Спасатели позвонили в скорую, погрузили пострадавшего в судно на воздушной подушке "Хивус-6" и довезли в расположение подразделения, где согрели и напоили горячим чаем. Мужчина пришел в себя, выяснилось, что дубненец, 1979 года рождения. Как только бригада медиков прибыла к "ДОТу", спасатели помогли транспортировать пациента в служебный автомобиль для дальнейшей госпитализации.

Мособлпожспас  Иваньковское водохранилище  происшествия
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