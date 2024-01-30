Дубненские спасатели успели эвакуировать в больницу замерзающего на морозе

Спасатели позвонили в скорую, погрузили пострадавшего в судно на воздушной подушке "Хивус-6" и довезли в расположение подразделения, где согрели и напоили горячим чаем. Мужчина пришел в себя, выяснилось, что дубненец, 1979 года рождения. Как только бригада медиков прибыла к "ДОТу", спасатели помогли транспортировать пациента в служебный автомобиль для дальнейшей госпитализации.