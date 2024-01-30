Дубненские спасатели провели профилактический рейд по льду Иваньковского водохранилища

9 февраля работники дубненского поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" провели патрулирование на Иваньковском водохранилище.
Спасатели измерили толщину ледовой корки и провели беседы с местными жителями, предупредив об опасности выхода на лед, который может не выдержать вес человека.
Специалисты рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности на водоемах:
- не выходить на лед при плохом самочувствии, при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток
- проверять прочность ледовой корки с помощью пешни или палки, а маршрут продумывать заранее
- избегать темных участков ледового панциря, так как они быстрее прогреваются на солнце и тают