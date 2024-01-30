Дубненские спасатели провели профилактический рейд по льду Иваньковского водохранилища

суббота, 10 февраля 2024 | 21:27 212 Мособлпожспас
9 февраля работники дубненского поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" провели патрулирование на Иваньковском водохранилище.

Спасатели измерили толщину ледовой корки и провели беседы с местными жителями, предупредив об опасности выхода на лед, который может не выдержать вес человека.

Специалисты рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности на водоемах:

  • не выходить на лед при плохом самочувствии, при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток
  • проверять прочность ледовой корки с помощью пешни или палки, а маршрут продумывать заранее
  • избегать темных участков ледового панциря, так как они быстрее прогреваются на солнце и тают

В ходе рейда работники подразделения раздали рыболовам памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб.

Дубна  Мособлпожспас  профилактика  Иваньковское водохранилище
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