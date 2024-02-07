Дубненская IT-компания стала финалистом рейтинга лучших работодателей России

понедельник, 19 февраля 2024 | 18:44 326 Hopper IT
Разработчик и интегратор Hopper IT, резидент ОЭЗ «Дубна», стал финалистом конкурса лучших работодателей России.

Рейтинг, составленный крупнейшим карьерным порталом HeadHunter, определяет самых привлекательных работодателей страны. Hopper IT был представлен в категории «IT и интернет».

Все участники рейтинга анализировались в несколько этапов. Первый шаг — оценка уровня удовлетворенности сотрудников. Для того, чтобы понять, насколько комфортно работать в компании, ее работники прошли подробное независимое тестирование, состоящее из более чем сотни вопросов. После этого был проведен аудит HR-процессов в компании: насколько хорошо они развиты, эффективны, соответствуют ли они стратегической цели компании.

Последним этапом стало открытое голосование на портале среди всех пользователей. Именно внешняя оценка наиболее сильно влияла на итоговое количество баллов.

Мы гордимся тем, что Hopper IT был признан одним из лучших работодателей России среди компаний в области информационных технологий. Этот успех — результат нашей постоянной работы над созданием комфортной и поддерживающей атмосферы для наших сотрудников. Нам важно, чтобы каждый член нашей команды чувствовал себя ценным и мог полностью раскрыть свой потенциал», — комментирует Айгуль Билык, HRD компании.

Рейтинг лучших работодателей России проводится порталом HeadHunter ежегодно. В нем приняли участие более 2000 компаний со всей страны.

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