Девять крыльев и восемь двигателей: а ведь оно ещё и летало!

В начале XX века, после Первой Мировой войны, многие изобретатели конструировали летательные аппараты, которые с комфортом доставили бы пассажиров из Европы в Америку и обратно за короткий период времени.

И вот 14 июня 1919 года два отчаянных английских пилота - Джон Олкок (John William Alcock) и Артур Браун (Arthur Whitten Brown) - сумели за 16 часов 12 минут без посадки преодолеть 1980 миль (3168 километров) между континентами по маршруту Сент-Джонс (Ньюфаундленд) - болото Derrygimla в деревне Балликоннили возле города Клифден (Коннемара, Ирландия) на бомбардировщике-биплане Vickers Vimy.

Несмотря на то, что посадка была вынужденной, пилоты получили приз в 10 000 фунтов от лондонской газеты Daily Mail и были удостоены приёма в Виндзорском замке, где король Георг V посвятил их в рыцари и наградил орденом Британской империи.