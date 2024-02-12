Беседа с деканом Факультета социальных и гуманитарных наук Университета "Дубна" Евгением Боклаговым

Он был в числе тех преподавателей, кто сразу поверил в успех проекта под названием «создание нового университета, отвечающего требованиям нового времени». В интервью, посвященном 30-летию создания Университета "Дубна", Евгений Николаевич вспоминает о главных вехах развития Университета.