Беседа с деканом Факультета социальных и гуманитарных наук Университета "Дубна" Евгением Боклаговым

Беседа с деканом Факультета социальных и гуманитарных наук Евгением Боклаговым в преддверии 30-летия Университета "Дубна".
Евгений Николаевич Боклагов — автор более 20 научных статей. Сфера его научных интересов — неклассическая эстетика, история современного искусства, философско-методические проблемы гуманитарного знания.
Он был в числе тех преподавателей, кто сразу поверил в успех проекта под названием «создание нового университета, отвечающего требованиям нового времени». В интервью, посвященном 30-летию создания Университета "Дубна", Евгений Николаевич вспоминает о главных вехах развития Университета.