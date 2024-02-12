Беседа с деканом Факультета социальных и гуманитарных наук Университета "Дубна" Евгением Боклаговым

среда, 14 февраля 2024 | 14:09 446 Университет "Дубна"
Беседа с деканом Факультета социальных и гуманитарных наук Евгением Боклаговым в преддверии 30-летия Университета "Дубна".

Евгений Николаевич Боклагов — автор более 20 научных статей. Сфера его научных интересов — неклассическая эстетика, история современного искусства, философско-методические проблемы гуманитарного знания.

Он был в числе тех преподавателей, кто сразу поверил в успех проекта под названием «создание нового университета, отвечающего требованиям нового времени». В интервью, посвященном 30-летию создания Университета "Дубна", Евгений Николаевич вспоминает о главных вехах развития Университета.

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