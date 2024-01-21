Автомобили такси предложили в обязательном порядке оснащать тревожной кнопкой

Как пояснил депутат, таксисты во время работы могут становиться свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений и преступлений своих пассажиров.

«К примеру, телефонные мошенники часто принуждают жертв уговорами и манипуляциями ездить на такси и снимать свои сбережения с банкоматов в разных концах городов. Случается, что жизни и здоровью самого шофёра может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир», — отметил Милонов.

По его словам, надо признать, что с ростом популярности этого вида передвижения растут и криминальные риски для обеих сторон.