Активисты Студенческого научного общества Университета "Дубна" - участники крупных научных мероприятий

В то же время Екатерина отправилась в Москву для участия в интенсиве от Ассоциации выпускников «Лифт в будущее» – одной из программ Благотворительного фонда «Система». Напомним, студентка стала одним из победителей его стипендиального конкурса, что позволило ей участвовать в мероприятии, объединившем представителей более 10 регионов страны.