Активисты Студенческого научного общества Университета "Дубна" - участники крупных научных мероприятий

С 5 по 7 февраля Данил стал участником Зимней школы Плавучего университета в Дальневосточном федеральном университете по направлению «Океанология». В лабораториях вуза студенты знакомились с методами и оборудованием для измерения показателей океана, создавали программы для моделирования состояния атмосферы, строили графики изменений состояния моря и многое другое. Зимняя школа – первый этап программы, обязательной для тех, кто хочет стать участником экспедиции Плавучего университета.
В то же время Екатерина отправилась в Москву для участия в интенсиве от Ассоциации выпускников «Лифт в будущее» – одной из программ Благотворительного фонда «Система». Напомним, студентка стала одним из победителей его стипендиального конкурса, что позволило ей участвовать в мероприятии, объединившем представителей более 10 регионов страны.