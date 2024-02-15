Активисты Студенческого научного общества Университета "Дубна" - участники крупных научных мероприятий

вторник, 13 февраля 2024 | 21:25 394 Университет "Дубна"
В начале февраля председатель Студенческого научного общества Университета "Дубна" Данил Варапаев посетил Владивосток, а его заместитель Екатерина Диденко приняла участие в интенсиве в Москве.

С 5 по 7 февраля Данил стал участником Зимней школы Плавучего университета в Дальневосточном федеральном университете по направлению «Океанология». В лабораториях вуза студенты знакомились с методами и оборудованием для измерения показателей океана, создавали программы для моделирования состояния атмосферы, строили графики изменений состояния моря и многое другое. Зимняя школа – первый этап программы, обязательной для тех, кто хочет стать участником экспедиции Плавучего университета.

В то же время Екатерина отправилась в Москву для участия в интенсиве от Ассоциации выпускников «Лифт в будущее» – одной из программ Благотворительного фонда «Система». Напомним, студентка стала одним из победителей его стипендиального конкурса, что позволило ей участвовать в мероприятии, объединившем представителей более 10 регионов страны.

На протяжении трех дней стипендиаты подробно знакомились с работой Благотворительного фонда «Система», его возможностями для студентов и школьников. Итогом стала защита проектов, которые участники разрабатывали на протяжении трех дней.

Университет Дубна
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