Житель Кимр не заблокировал потерянную банковскую карту и лишился денег

воскресенье, 14 января 2024 | 18:04 335 УМВД России по Тверской области
В полицию обратился 57-летний житель города Кимры. Мужчина сообщил о краже более 7 тысяч рублей с принадлежащей ему банковской карты.

На мобильный телефон он получил уведомления о списании денежных средств в качестве оплаты покупок, однако никаких расчётов и переводов он не совершал. К тому же, в  ходе разбирательства выяснилось, что незадолго до этого потерпевший утратил карту в неизвестном месте.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию в банковской организации о движении средств по карте, установили торговые точки в городе, где была зафиксирована бесконтактная оплата, а также изучили записи камер видеонаблюдения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказалась 51-летняя ранее судимая неработающая местная жительница.

В полиции фигурантка созналась в содеянном и пояснила, что случайно нашла пластиковую карту потерпевшего и решила воспользоваться находкой, после чего карту выбросила на улице.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Тэги:
Кимры  криминал  финансы
Читать в
Оставить отзыв в
 
Изображение носит ознакомительный характер
10.01.2024 | 19:06    511
Предприимчивый директор в Кимрах незаконно заработал более 90 миллионов рублей
57-летний руководитель трех коммерческих организаций, не имея лицензии на осуществление деятельности по добыче полезного ископаемого (песка), организовал его систематическую добычу и продажу.
12.01.2024 | 17:07    479
В Кимрах осудили хулигана, взрывавшего в квартире петарды на Новый Год
В Кимрах 1 января 2024 года пьяный мужчина взрывал в своей квартире петарды, бил посуду и громко слушал музыку. Его родственники вызвали сотрудников полиции.
Изображение носит ознакомительный характер
09.01.2024 | 21:57    593
В Кимрах женщина арестована судом по подозрению в совершении особо тяжкого преступления
Следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении женщины 1994 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1...