Житель Кимр не заблокировал потерянную банковскую карту и лишился денег

На мобильный телефон он получил уведомления о списании денежных средств в качестве оплаты покупок, однако никаких расчётов и переводов он не совершал. К тому же, в ходе разбирательства выяснилось, что незадолго до этого потерпевший утратил карту в неизвестном месте.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию в банковской организации о движении средств по карте, установили торговые точки в городе, где была зафиксирована бесконтактная оплата, а также изучили записи камер видеонаблюдения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказалась 51-летняя ранее судимая неработающая местная жительница.

В полиции фигурантка созналась в содеянном и пояснила, что случайно нашла пластиковую карту потерпевшего и решила воспользоваться находкой, после чего карту выбросила на улице.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.