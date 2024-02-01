Житель Кимр лишился автомобиля за езду в пьяном виде

Он осужден по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
В ходе следствия установлено, что в августе 2023 года сотрудниками полиции остановлено транспортное средство «ВАЗ 21134», которым управлял местный житель с признаками алкогольного опьянения, ранее привлеченный к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Транспортное средство, принадлежащее подсудимому, конфисковано и обращено в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.