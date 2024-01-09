Завершил работу первый в истории освоения космоса марсианский вертолет

Снимки вертолета, сделанные 18 января и отправленные на Землю, показывают, что он повредил одну или несколько лопастей несущего винта во время посадки, уточняет NASA.

По словам главы агентства Билла Нельсона, небольшой вертолет «Инженьюити» (размеры корпуса всего около 20 сантиметров, а размах лопастей до 120 сантиметров) «пролетел выше и дальше, чем мы когда-либо могли себе представить».

«Историческое путешествие „Инженьюити“ — первого воздушного летательного аппарата на другой планете — подошло к концу», — сказал он, добавив, что вертолет помог NASA «сделать невозможное возможным».

Вертолет «Инженьюити» выступал в качестве марсохода и разведчика ровера «Персеверанс» (Perseverance rover), отправленного на Марс в июле 2020 года. 18 января 2024 года он должен был совершить короткий вертикальный взлет, но во время посадки NASA потеряло связь с коптером на высоте около метра. На следующий день связь была восстановлена, однако взлететь вертолет уже не мог.

После завершения миссии команда NASA проведет окончательные испытания систем вертолета и скачает оставшиеся изображения и данные из его встроенной памяти. Марсоход «Персеверанс» в настоящее время находится слишком далеко, чтобы попытаться сфотографировать вертолет, уточняют в NASA.